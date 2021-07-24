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​Хоккей. Минское «Динамо» уступило «Адмиралу» в первом спарринге межсезонья

24 июля 2021 19:06
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» потерпело поражение в первом спарринге межсезонья. Белорусы по буллитам уступили дальневосточному «Адмиралу», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 3:4.

​Хоккей. Минское «Динамо» уступило «Адмиралу» в первом спарринге межсезонья-1

Особенно ударным в исполнении «зубров» получился третий период. К тому моменту они уступали – 0:2, пропустив в каждом из отрезков. Однако Бек, Климович и Мосалев вывели минчан вперед.

​Хоккей. Минское «Динамо» уступило «Адмиралу» в первом спарринге межсезонья-4

Впрочем, последнее слово все равно осталось за россиянами. На последней минуте Григоренко сравнивает цифры на табло и переводит дуэль в овертайм. Там отличиться никому не удалось, а решающий буллит забросил все тот же Григоренко. К слову, в составе «Динамо» никто не реализовал свою попытку.

# Хоккей Беларуси # Денис Мосалёв # Данила Климович # Тэйлор Бек # Евгений Григоренко # Фотофакт

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