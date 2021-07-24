​Хоккей. Минское «Динамо» уступило «Адмиралу» в первом спарринге межсезонья

Особенно ударным в исполнении «зубров» получился третий период. К тому моменту они уступали – 0:2, пропустив в каждом из отрезков. Однако Бек, Климович и Мосалев вывели минчан вперед.

Впрочем, последнее слово все равно осталось за россиянами. На последней минуте Григоренко сравнивает цифры на табло и переводит дуэль в овертайм. Там отличиться никому не удалось, а решающий буллит забросил все тот же Григоренко. К слову, в составе «Динамо» никто не реализовал свою попытку.