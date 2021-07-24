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Футболисты «Немана» обыграли «Слуцк». Победу команде принёс гол Егора Зубовича

24 июля 2021 19:15
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Новости Беларуси. Два матча значились в афише второго игрового дня 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Немана» обыграли «Слуцк». Победу команде принёс гол Егора Зубовича-1

Первыми на поле появились игроки «Немана» и «Слуцка». Взятия ворот пришлось ждать очень долго. Егор Зубович забил лишь на 86-й минуте, принеся викторию гродненскому клубу.

Футболисты «Немана» обыграли «Слуцк». Победу команде принёс гол Егора Зубовича-4

Напомним, что поединок между солигорским «Шахтером» и «Энергетиком» перенесен из-за еврокубков, а начался тур 23 июля матчем между брестским «Рухом» и «Минском». Единственный точный удар был нанесен во втором тайме. Денис Гречихо отличился на 53-й минуте встречи. Данная победа позволила «Руху» подняться на третье место в таблице.

Тур завершится 25 июля. Наибольшее внимание будет приковано к сражению БАТЭ и брестского «Динамо». Старт дуэли в 20:45.

# Футбол Беларуси # Егор Зубович # Денис Гречихо # Фотофакт

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