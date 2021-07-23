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Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия

23 июля 2021 19:13
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Олимпиада проходит в условиях коронавирусных ограничений. Из-за эпидобстановки за церемонией открытия на трибунах следили всего порядка тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия-1

Ожидаемо, что центральной темой стала пандемия, из-за которой проведение Олимпиады было отложено на год. Но несмотря на эти обстоятельства, праздник все-таки состоялся. Красочный салют и традиционный парад атлетов привлекли внимание телезрителей всего мира.

Подробности в материале Ирины Волк.

Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия-4

В честь церемонии открытия Игр накануне начала шоу над стадионом прошел салют, символизирующий, что мир жив. Он оказался очень эффектным на фоне черного неба – в Японии к моменту начала церемонии уже полностью стемнело.

Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия-7

На сцене установлен символ Страны восходящего солнца – вулкан Фудзияма.

Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия-10

Первыми вынесли флаг шесть японцев: три девушки и три мужчины. Примечательно, что это были не только спортсмены, но и спасатель.

Беларусь в 14-й раз принимает участие в этом грандиозном фестивале мирового спорта. Нашу страну на играх представляют 108 спортсменов. Знаменосцами белорусской делегации стали пловец Никита Цмыг и лучница Анна Марусова.

Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия-13

Давайте поприветствуем сборную Беларуси, олимпийскую команду. Очень теплое отношение на самом деле и между спортсменами, и между руководителями делегации. Желаем друг другу успеха. Коллега моя, Вика Меннанова, пресс-атташе сборной Беларуси, тоже идет в этой колонне. Замечательные ребята.

Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия-16

5 миллиардов человек – на такую рекордную телеаудиторию рассчитывают организаторы Олимпиады. И неспроста. На трибунах будут присутствовать только порядка 1 000 зрителей – это представители Международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица.

Впервые в истории победителям Олимпиады будут вручать награды из переработанных отходов. Внутри каждого смартфона находится несколько граммов драгоценных металлов. Японцы собрали более 6 миллионов гаджетов, чтобы сделать 339 комплектов медалей. По правилам вешать их будут на себя сами призеры.

Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия-19

Японцы тем не менее принимают Игры и делают это с удовольствием. В спорте это совершенно точно так: быстрее, выше, сильнее.

И вот он – самый волнительный момент церемонии открытия. Огонь летних Олимпийских игр в Токио зажигает победительница четырех турниров Большого шлема японская теннисистка Наоми Осака.

Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия-22

Победа спорта, который верит в победу сил людей над любой пандемией, над любыми проблемами.

XXXII Олимпийские игры продлятся в японской столице до 8 августа. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

# Олимпиада 2020 # Ирина Волк # Наоми Осака # Никита Цмыг # Анна Марусова # Виктория Меннанова # Фотофакт

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