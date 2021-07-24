Олимпиада-2020. Результаты первых состязаний белорусов на Играх
Продолжаем следить за выступлениями наших спортсменов на Играх в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 июля были разыграны первые комплекты медалей.
Соревновательный день еще не завершен. Сейчас идут состязания по плаванию. В следующую стадию пробуют пробиться Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович.
Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия
Успешно стартовал в Токио боксер Александр Радионов. В непростом бою он со счетом 3:2 победил представителя Турции. Таким образом, наш спортсмен вышел в 1/8 финала.
Заставил понервничать своих поклонников теннисист Егор Герасимов. Он отдал первый сет французу Симону – 4:6, однако в двух следующих был сильнее – 6:3, 6:4. Теперь наш спортсмен сразится с итальянцем Фоньини.
В утренней сессии состоялась квалификация у гребцов. И женская двойка легковесная, и мужская двойка распашная поборются за финал в утешительных заездах.
Тем временем Мария Мартынова пробовала силы в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Итог – 24-я позиция в протоколе. Следует отметить, что главную ставку белоруска делает на стрельбу из малокалиберной винтовки из трех положений. Именно в этом виде она является серебряным призером чемпионата Европы – 2019, где и завоевала лицензию в Токио.