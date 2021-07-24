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Олимпиада-2020. Результаты первых состязаний белорусов на Играх

24 июля 2021 11:48
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Продолжаем следить за выступлениями наших спортсменов на Играх в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 июля были разыграны первые комплекты медалей.

Соревновательный день еще не завершен. Сейчас идут состязания по плаванию. В следующую стадию пробуют пробиться Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович.

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Олимпиада-2020. Результаты первых состязаний белорусов на Играх-1

Успешно стартовал в Токио боксер Александр Радионов. В непростом бою он со счетом 3:2 победил представителя Турции. Таким образом, наш спортсмен вышел в 1/8 финала.

Заставил понервничать своих поклонников теннисист Егор Герасимов. Он отдал первый сет французу Симону – 4:6, однако в двух следующих был сильнее – 6:3, 6:4. Теперь наш спортсмен сразится с итальянцем Фоньини.

Олимпиада-2020. Результаты первых состязаний белорусов на Играх-4

В утренней сессии состоялась квалификация у гребцов. И женская двойка легковесная, и мужская двойка распашная поборются за финал в утешительных заездах.

Тем временем Мария Мартынова пробовала силы в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. Итог – 24-я позиция в протоколе. Следует отметить, что главную ставку белоруска делает на стрельбу из малокалиберной винтовки из трех положений. Именно в этом виде она является серебряным призером чемпионата Европы – 2019, где и завоевала лицензию в Токио.

# Олимпиада 2020 # Жиль Симон # Фабио Фоньини # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Александр Радионов # Егор Герасимов # Мария Мартынова # Фотофакт

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