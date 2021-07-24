Олимпиада-2020. Результаты первых состязаний белорусов на Играх

Продолжаем следить за выступлениями наших спортсменов на Играх в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 июля были разыграны первые комплекты медалей. Соревновательный день еще не завершен. Сейчас идут состязания по плаванию. В следующую стадию пробуют пробиться Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович. Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия

Успешно стартовал в Токио боксер Александр Радионов. В непростом бою он со счетом 3:2 победил представителя Турции. Таким образом, наш спортсмен вышел в 1/8 финала. Заставил понервничать своих поклонников теннисист Егор Герасимов. Он отдал первый сет французу Симону – 4:6, однако в двух следующих был сильнее – 6:3, 6:4. Теперь наш спортсмен сразится с итальянцем Фоньини.