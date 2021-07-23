17-й тур ЧБ по футболу. Когда играют фавориты турнира?

Новости Беларуси. Матчем между брестским «Рухом» и «Минском» открывается соревновательная программа 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Фаворитами видятся хозяева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они идут выше в таблице на две позиции. Впрочем, разрыв не такой уж и колоссальный – 9 очков. Также следует отметить, что «горожане» прошлый тур пропускали – значит, находятся не в лучшем игровом тонусе. В первом круге нынешние оппоненты разошлись боевым миром – 2:2.

Обращаем внимание, тур будет неполным. Поединки с участием солигорского «Шахтера» и жодинского «Торпедо» перенесены.