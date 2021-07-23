Прямой эфир

17-й тур ЧБ по футболу. Когда играют фавориты турнира?

23 июля 2021 20:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Матчем между брестским «Рухом» и «Минском» открывается соревновательная программа 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Фаворитами видятся хозяева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

17-й тур ЧБ по футболу. Когда играют фавориты турнира?-1

Они идут выше в таблице на две позиции. Впрочем, разрыв не такой уж и колоссальный – 9 очков. Также следует отметить, что «горожане» прошлый тур пропускали – значит, находятся не в лучшем игровом тонусе. В первом круге нынешние оппоненты разошлись боевым миром – 2:2.

Обращаем внимание, тур будет неполным. Поединки с участием солигорского «Шахтера» и жодинского «Торпедо» перенесены.

25 июля силами померятся брестское «Динамо» и БАТЭ. Старт дуэли в 20:45.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первый рекорд Олимпиады. Корейская лучница победила в квалификации
23 июля 2021 19:16

Первый рекорд Олимпиады. Корейская лучница победила в квалификации

Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия
23 июля 2021 19:13

Олимпиада в Токио. Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия

«300 тысяч долларов было направлено в 42 спортивных учреждения». Рассказываем о спецпроекте «Олимпийский выбор»
23 июля 2021 17:33

«300 тысяч долларов было направлено в 42 спортивных учреждения». Рассказываем о спецпроекте «Олимпийский выбор»