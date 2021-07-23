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Теннис. Белоруска Лидия Морозова сыграет в финале парного разряда на турнире в Польше

23 июля 2021 20:21
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Новости Беларуси. Белоруска Лидия Морозова и представительница Казахстана Анна Данилина вышли в финал парного разряда теннисного турнира категории WTA-250 в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Белоруска Лидия Морозова сыграет в финале парного разряда на турнире в Польше-1

В матче 1/2 финала интернациональный тандем нанес поражение другой международной паре – Мию Като из Японии и Ренате Ворачовой из Чехии – 6:4, 7:6. Соперницы по титульному противостоянию пока не определены.

# Теннис # Лидия Морозова # Анна Данилина # Мию Като # Рената Ворачова # Фотофакт

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