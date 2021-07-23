Первый рекорд Олимпиады. Корейская лучница победила в квалификации

Первый олимпийский рекорд уже побит. Случилось это на соревнованиях по стрельбе из лука, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем не в дуэльной перестрелке, а в квалификации.
Первый олимпийский рекорд уже побит. Случилось это на соревнованиях по стрельбе из лука, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем не в дуэльной перестрелке, а в квалификации.
Кореянка Сан Ан набрала в предварительном раунде 680 очков. Отныне эта цифра – ориентир для остальных спортсменов. Примечательно, что предыдущий рекорд главного старта четырехлетия был установлен украинкой Линой Герасименко в 1996 году.