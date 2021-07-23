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Первый рекорд Олимпиады. Корейская лучница победила в квалификации

23 июля 2021 19:16
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Первый олимпийский рекорд уже побит. Случилось это на соревнованиях по стрельбе из лука, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем не в дуэльной перестрелке, а в квалификации.

Первый рекорд Олимпиады. Корейская лучница победила в квалификации-1

Кореянка Сан Ан набрала в предварительном раунде 680 очков. Отныне эта цифра – ориентир для остальных спортсменов. Примечательно, что предыдущий рекорд главного старта четырехлетия был установлен украинкой Линой Герасименко в 1996 году.

# Олимпиада 2020 # Сан Ан # Лина Герасименко # Фотофакт

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