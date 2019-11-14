Ольга Власова: «Самое сложное в моей работе – это терпение»

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова дала интервью специальному корреспонденту СТВ Юлии Силипицкой. В беседе она рассказала о медальных ожиданиях сборной на чемпионате, а также о перспективах олимпийского Токио. Полное интервью смотрите в программе «Неделя спорта» в воскресенье, 17 ноября, в 22.30. Приводим цитаты из беседы. «Когда спортсмен и тренер доверяют друг другу, тогда работа совершенно по-другому идет»

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

Самое главное в общении – это доверие. Когда спортсмен и тренер доверяют друг другу, тогда работа совершенно по-другому идет. Когда детей много, каждому нужно уделить внимание и каждый в какой-то момент начинает, скажем так, увертывать от работы. Приходится заставлять, где-то стимулировать, мотивировать – по-разному. Юлия Силипицкая, корреспондент:

Так вы big-мама? О воспитанниках: «Стараешься каждому помочь каждую минуту» Ольга Власова:

Где-то так получается. Я с ними так и живу всегда вместе. Если бы относилась к ним по-другому ко всем – представляете, сколько их много (а ребенок ведь все чувствует) – они бы сразу свое мнение меняли, понимали бы: «Да ей наплевать на нас!» или еще что-то. Ну они же видят отношение к ним. Стараешься каждому помочь каждую минуту. У них по-разному может быть. Это может быть связано с учебой, армией – с чем угодно. И тренер не игнорирует, а все делает для того, чтобы всем было комфортно. Чтобы и дальше в жизни они были устроены и все у них было. Мы даже вплоть до того обсуждаем… Допустим, они зарабатывают деньги – я всех научила откладывать. Каждый собирает на квартиру, и я думаю, что в ближайшем будущем квартир четыре мы купим.

Силы берутся, наверное, потому что вот такая мамочка. Они мне не безразличны и каждого судьба не безразлична. Мне важно, чтобы у них в жизни было все. Мы даже обсуждаем такие моменты, кому когда жениться, когда нужно проверить человека, когда нужно еще пожить в гражданском браке. «Самое сложное в моей работе – это, наверное, терпение» Самое сложное в моей работе – это, наверное, терпение. Вот сейчас у нас 30 человек на сборе. И вы представляете, каждому нужно уделить внимание, каждого нужно простимулировать, чтобы они запрыгали еще лучше. В каждого нужно вселить веру, что он все это может сделать. Иногда я ухожу с тренировок вообще обессиленная. Мне хочется тишины, никого не видеть и никого не слышать. Пускай это будут два часа, но это моих два часа. О личной жизни: «Моя личная жизнь может осуществляться, когда у меня одна тренировка и на следующий день выходной» Моя личная жизнь может осуществляться, когда у меня одна тренировка и на следующий день выходной. Тогда я еду домой и провожу его так, как я хочу. «У меня живет волчица Адель. Кошка у меня еще есть»