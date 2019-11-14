Прямой эфир

Ольга Власова: «Самое сложное в моей работе – это терпение»

14 ноября 2019 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова дала интервью специальному корреспонденту СТВ Юлии Силипицкой. В беседе она рассказала о медальных ожиданиях сборной на чемпионате, а также о перспективах олимпийского Токио.

Полное интервью смотрите в программе «Неделя спорта» в воскресенье, 17 ноября, в 22.30.

Приводим цитаты из беседы.

«Когда спортсмен и тренер доверяют друг другу, тогда работа совершенно по-другому идет»

Ольга Власова: «Самое сложное в моей работе – это терпение»-1

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:
Самое главное в общении – это доверие. Когда спортсмен и тренер доверяют друг другу, тогда работа совершенно по-другому идет. Когда детей много, каждому нужно уделить внимание и каждый в какой-то момент начинает, скажем так, увертывать от работы. Приходится заставлять, где-то стимулировать, мотивировать – по-разному.

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Так вы big-мама?

О воспитанниках: «Стараешься каждому помочь каждую минуту»

Ольга Власова:
Где-то так получается. Я с ними так и живу всегда вместе. Если бы относилась к ним по-другому ко всем – представляете, сколько их много (а ребенок ведь все чувствует) – они бы сразу свое мнение меняли, понимали бы: «Да ей наплевать на нас!» или еще что-то. Ну они же видят отношение к ним.

Стараешься каждому помочь каждую минуту. У них по-разному может быть. Это может быть связано с учебой, армией – с чем угодно. И тренер не игнорирует, а все делает для того, чтобы всем было комфортно. Чтобы и дальше в жизни они были устроены и все у них было.

Мы даже вплоть до того обсуждаем… Допустим, они зарабатывают деньги – я всех научила откладывать. Каждый собирает на квартиру, и я думаю, что в ближайшем будущем квартир четыре мы купим.

Ольга Власова: «Самое сложное в моей работе – это терпение»-4

Силы берутся, наверное, потому что вот такая мамочка. Они мне не безразличны и каждого судьба не безразлична. Мне важно, чтобы у них в жизни было все. Мы даже обсуждаем такие моменты, кому когда жениться, когда нужно проверить человека, когда нужно еще пожить в гражданском браке.

«Самое сложное в моей работе – это, наверное, терпение»

Самое сложное в моей работе – это, наверное, терпение. Вот сейчас у нас 30 человек на сборе. И вы представляете, каждому нужно уделить внимание, каждого нужно простимулировать, чтобы они запрыгали еще лучше. В каждого нужно вселить веру, что он все это может сделать. Иногда я ухожу с тренировок вообще обессиленная. Мне хочется тишины, никого не видеть и никого не слышать. Пускай это будут два часа, но это моих два часа.

О личной жизни: «Моя личная жизнь может осуществляться, когда у меня одна тренировка и на следующий день выходной»

Моя личная жизнь может осуществляться, когда у меня одна тренировка и на следующий день выходной. Тогда я еду домой и провожу его так, как я хочу.

«У меня живет волчица Адель. Кошка у меня еще есть»

Ольга Власова: «Самое сложное в моей работе – это терпение»-7

У меня живет волчица Адель. Она не гавкает. Волки только скулят. Я с ней время провожу. Она носится. Кошка у меня еще есть.

Многие люди находятся не на своих местах, поэтому создаются те барьеры, которые мешают реализовываться

Хочу, чтобы мои дети были в этой жизни счастливы и брали от этой жизни все по максимуму. Я хочу всем пожелать, чтобы каждый человек нашел себя в этом мире. Когда человек будет заниматься именно тем, что ему больше всего нравится, именно своим делом, тогда, наверное, у нас в стране будет вообще все прекрасно.

Многие люди находятся не на своих местах, поэтому создаются те барьеры, которые мешают даже где-то нам реализовываться. Это может касаться любой сферы: и врачебной… Любой – куда не коснись, если бы люди все находились на своих местах, то и наши дети лучше бы учились в школах и вообще в стране все было бы замечательно.

# Олимпиада 2020 # Юлия Силипицкая # Ольга Власова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Никита Крыскин о победе над хоккеистами «Витязя»: «Воздается за все старания»
14 ноября 2019 12:45

Никита Крыскин о победе над хоккеистами «Витязя»: «Воздается за все старания»

Что надо сделать Беларуси для популяризации футбола? Мнение Александра Глеба
14 ноября 2019 11:37

Что надо сделать Беларуси для популяризации футбола? Мнение Александра Глеба

Александр Глеб рассказал, как работал на российском спортивном телеканале
14 ноября 2019 11:28

Александр Глеб рассказал, как работал на российском спортивном телеканале