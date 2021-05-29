Ольга Говорцова сыграет в основе «Ролан Гаррос»

Новости Беларуси. Ольга Говорцова стала четвертой белоруской, которая выступит в основной сетке Roland Garros, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Ольга Говорцова стала четвертой белоруской, которая выступит в основной сетке Roland Garros, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Она в прямом смысле вытянула счастливый билет. Теннисистка оказалась так называемым лаки-лузером. Это значит, что спортсменка потерпела неудачу в квалификации, однако организаторы «спасли» ее, предоставив право еще раз попытать счастья. Таким образом, Говорцова составит компанию Арине Соболенко, Виктории Азаренко и Александре Саснович.
Кстати, уже известны все пары соперников по первому кругу основы. Говорцова в оппонентки получила россиянку Елену Веснину. А Арина Соболенко сразится с хорваткой Аной Конюх, вышедшей из квала. Азаренко и Саснович дуэлянток знали заранее.
Roland Garros стартует в воскресенье, 30 мая.