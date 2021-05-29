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Ольга Говорцова сыграет в основе «Ролан Гаррос»

29 мая 2021 19:06
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Новости Беларуси. Ольга Говорцова стала четвертой белоруской, которая выступит в основной сетке Roland Garros, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Говорцова сыграет в основе «Ролан Гаррос»-1

Она в прямом смысле вытянула счастливый билет. Теннисистка оказалась так называемым лаки-лузером. Это значит, что спортсменка потерпела неудачу в квалификации, однако организаторы «спасли» ее, предоставив право еще раз попытать счастья. Таким образом, Говорцова составит компанию Арине Соболенко, Виктории Азаренко и Александре Саснович.

Ольга Говорцова сыграет в основе «Ролан Гаррос»-4

Кстати, уже известны все пары соперников по первому кругу основы. Говорцова в оппонентки получила россиянку Елену Веснину. А Арина Соболенко сразится с хорваткой Аной Конюх, вышедшей из квала. Азаренко и Саснович дуэлянток знали заранее.

Roland Garros стартует в воскресенье, 30 мая.

# Теннис # Ольга Говорцова # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Елена Веснина # Ана Конюх # Фотофакт

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