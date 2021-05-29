Ольга Говорцова сыграет в основе «Ролан Гаррос»

Она в прямом смысле вытянула счастливый билет. Теннисистка оказалась так называемым лаки-лузером. Это значит, что спортсменка потерпела неудачу в квалификации, однако организаторы «спасли» ее, предоставив право еще раз попытать счастья. Таким образом, Говорцова составит компанию Арине Соболенко, Виктории Азаренко и Александре Саснович.