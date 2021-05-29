Россия победила Швейцарию, а США – Норвегию. Итоги игрового дня в ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, 29 мая насыщенный игровой день. В каждой группе проходит по три противостояния. Наши парни на льду не появятся, у них выходной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны те, кто в плей-офф уже точно не попадет.