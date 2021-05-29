Россия победила Швейцарию, а США – Норвегию. Итоги игрового дня в ЧМ по хоккею
На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге, 29 мая насыщенный игровой день. В каждой группе проходит по три противостояния. Наши парни на льду не появятся, у них выходной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Стали известны те, кто в плей-офф уже точно не попадет.
Первыми на лед вышли Чехия и Великобритания, которые находятся в нашей группе. Здесь ожидаемо сильнее оказались чехи со счетом 6:1. Это поражение лишило представителей туманного Альбиона плей-офф.
Не случится четвертьфинал и для итальянцев. Они уступили главным ньюсмейкерам чемпионата – сборной Казахстана. Команда Михайлиса обыграла соперников – 11:3, причем 8 шайб были заброшены в третьем периоде.
Немногим погодя на лед вышли Россия и Швейцария. Матч получился достаточно упорным, россияне смогли открыть счет незадолго до конца второго периода. Несмотря на то, что у швейцарцев получилось сравнять цифры на табло, команда Брагина оказалась сильнее. Победный гол забил воспитанник минской «Юности» Павел Карнаухов. 4:2. Наши соседи, таким образом, досрочно в четвертьфинале.
Параллельно с этой парой играли Норвегия и США. Встреча завершилась 2:1 в пользу американцев.
30 мая групповой этап продолжится. В программе дня четыре дуэли, в одной из которых Беларусь сыграет со Швейцарией. Начало в 16:15.