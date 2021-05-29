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Мини-футбол. «Витэн» установил рекорд в чемпионате Беларуси

29 мая 2021 19:02
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Новости Беларуси. «Витэн» установил рекорд чемпионатов Беларуси по мини-футболу. Оршанский клуб одержал 26-ю викторию кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мини-футбол. «Витэн» установил рекорд в чемпионате Беларуси-1

Случилось это в первом матче полуфинальной серии с гомельской командой БЧ. Но на сей раз главному претенденту на титул пришлось выложиться максимально. Хотя нервов могло вовсе и не быть. После первого тайма хозяева вели 2:0. Затем их преимущество стало и того больше – 4:1. Однако в течение одной минуты «Витэн» умудрился пропустить дважды. Правда, в это время соперник имел на одного игрока больше, заменив вратаря на 6-го полевого. Однако полноценного камбэка не произошло. Оршанцы сильнее 4:3. Следующий матч пройдет в Гомеле.

Мини-футбол. «Витэн» установил рекорд в чемпионате Беларуси-4

28 мая в другом полуфинале ВРЗ в серии пенальти сломил сопротивление «Столицы» – 8:7.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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