Мини-футбол. «Витэн» установил рекорд в чемпионате Беларуси

Случилось это в первом матче полуфинальной серии с гомельской командой БЧ. Но на сей раз главному претенденту на титул пришлось выложиться максимально. Хотя нервов могло вовсе и не быть. После первого тайма хозяева вели 2:0. Затем их преимущество стало и того больше – 4:1. Однако в течение одной минуты «Витэн» умудрился пропустить дважды. Правда, в это время соперник имел на одного игрока больше, заменив вратаря на 6-го полевого. Однако полноценного камбэка не произошло. Оршанцы сильнее 4:3. Следующий матч пройдет в Гомеле.