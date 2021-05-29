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Баскетбол 3х3. В квалификации к ОИ белоруски проведут два матча в один день

29 мая 2021 19:00
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Новости Беларуси. Сразу два матча в один день проведет национальная сборная Беларуси по баскетболу 3х3. Девушки играют квалификацию к Олимпийским играм в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол 3х3. В квалификации к ОИ белоруски проведут два матча в один день-1

В оппонентах будут весьма сильные дружины. Вначале мы померяемся силами с представительницами Нидерландов, а затем сразимся с эстонками.

Баскетбол 3х3. В квалификации к ОИ белоруски проведут два матча в один день-4

Пока же дела обстоят с серединки на половинку. Подопечные Юрия Волка один раз победили и столько же раз уступили. В нокаут-раунд выйдут две сильнейшие сборные из группы.

# Баскетбол # Юрий Волк # Фотофакт

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