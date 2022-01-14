Ольга Говорцова не вышла в основную сетку открытого чемпионата Австралии. Кто представит Беларусь?

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова, 138-я в мировом рейтинге, не смогла выйти в основную сетку открытого чемпионата Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче третьего отборочного круга она уступила 113-й в топе, итальянке Мартине Тревизан со счетом 2:6, 3:6.

Напомним, что на старте квалификации Говорцова смогла одолеть двух соперниц – Лукрецию Стефанини и Даниэлу Сегель.

Основной этап турнира начнется 17 января. В одиночном женском разряде выступят три белорусские спортсменки: Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. В мужской части чемпионата нашу страну будут представлять Илья Ивашко и Егор Герасимов.