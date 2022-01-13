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Тренерский штаб сборной Беларуси определился, кто из биатлонисток выступит в эстафетной гонке Кубка мира

13 января 2022 20:09
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Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси определился с теми, кто именно выступит в эстафетной дружине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Тренерский штаб сборной Беларуси определился, кто из биатлонисток выступит в эстафетной гонке Кубка мира-1

В заявку попали: Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола. Наша команда будет иметь четверку на бипе. Сама гонка начнется в пятницу, 14 января, в 16:30 по минскому времени. В первый день было четвертое место. Во второй – бронза.  

# Биатлон # Ирина Лещенко # Динара Алимбекова-Смольская # Елена Кручинкина # Анна Сола # Фотофакт

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