Тренерский штаб сборной Беларуси определился, кто из биатлонисток выступит в эстафетной гонке Кубка мира

Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси определился с теми, кто именно выступит в эстафетной дружине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заявку попали: Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола. Наша команда будет иметь четверку на бипе. Сама гонка начнется в пятницу, 14 января, в 16:30 по минскому времени. В первый день было четвертое место. Во второй – бронза.