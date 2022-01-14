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Шарангович установил личный рекорд в составе «Нью-Джерси». Он забросил шайбу в 4-м матче подряд

14 января 2022 11:39
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Егор Шарангович продолжает успешно выступать в сильнейшей хоккейной лиге. В матче «Нью-Джерси» против «Айлендерс» земляк провел на льду 17 минут 42 секунды и смог первым поразить ворота соперника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович установил личный рекорд в составе «Нью-Джерси». Он забросил шайбу в 4-м матче подряд-1

К сожалению, победить «дьяволам» это не помогло, и они уступили со счетом 2:3. Несмотря на досадное поражение, белорусский нападающий установил личный рекорд: ему удалось забросить в четырех матчах кряду. А результативные баллы он зарабатывает уже на протяжении пяти дуэлей. Отметим, что данное противостояние стало для Шаранговича первым после карантина.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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