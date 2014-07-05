Очередная потеря у сборной Аргентины: Ди Мария получил мышечную травму бедра

ЧМ-2014 по футболу. Во время матча 1/4 финала между Аргентиной и Бельгией (1:0) мышечную травму бедра получил полузащитник альбиселесты и мадридского «Реала» Анхель ди Мария.

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Но на этот раз все оказалось серьезно… На 33-ей минуте матча аргентинец был вынужден покинуть поле. Его место в составе занял Энцо Перес.

Ранее на этом чемпионате мира сборная Аргентины по причине травмы лишилась Серхио Агуэро.

К сожалению, на мундиале-2014 травмы футболисты получают довольно часто. Причем как мелкие, так и довольно серьезные.

Так, в матче 1/4 Бразилия - Колумбия у звезды хозяев турнира Неймара - перелом позвоночника. Это, пожалуй, самая серьезная травма на этом чемпионате.

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А сколько команд потеряло игроков этапами ранее…

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В полуфинале сборная Аргентины встретится с победителем пары Нидерланды – Коста-Рика, которые сыграют 5 июля в 23.00 по белорусскому времени.

Чемпионат мира по футболу в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!