После первого игрового дня Беларусь ведет в матче Кубка Дэвиса против Латвии – 2:0

Новости Беларуси. 15 июля в Минске были сыграны два поединка матча второй Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между Беларусью и Латвией, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Первыми на центральный корт вышли Илья Ивашко и Мартиньш Поджус. Дебютный поединок Кубка Дэвиса для первой ракетки нашей сборной получился удачным.

Ивашко допускал меньше ошибок и в целом выглядел гораздо увереннее своего менее рейтингового соперника. Поджусу не помог и сильный ветер, который в теории мог бы снивелировать разницу в классе. Ивашко сильнее в трех сетах – 6:4, 6:2, 7:5.

Илья Ивашко, игрок сборной Беларуси по теннису:

Непростые погодные условия были, поэтому непросто было подавать, непросто было играть. Но я рад, что справился и сумел принести первое очко для своей команды.

Затем настал черед Ярослава Шило и Микелиса Либьетиса. Многие ожидали в этой встрече упорную борьбу, которая могла растянуться и на 5 сетов. Однако всё завершилось в 3-х. У белоруса получалось все, а вот латвиец выглядел совершенно потерянным.

Шило, который в рейтинге ATP занимает 728-е место, буквально разгромил 465-ю ракетку планеты Либьетиса – 6:2, 6:1, 6:3.

Беларусь ведет в матче 2:0 и может закрыть вопрос о победителе уже в завтрашнем парном поединке.

Ярослав Шило, игрок сборной Беларуси по теннису:

Получалось сегодня буквально все, практически все, что я натренировал. Приятно, что именно на матч Кубка Дэвиса я вышел на пик формы. Этот год не такой удачный, может, как прошлый, но то, что я сейчас показал, это был, я считаю, хороший теннис. И я очень рад, что это за страну.

Владимир Волчков, капитан сборной Беларуси по теннису:

Мне нравится просто находиться в этой команде, с этими ребятами, с командой людей, которые им помогают. Очень хорошая атмосфера. Это то главное, из чего, наверное, вырастает результат.