Судья вывел Бразилию в полуфинал? Хамес Родригес плакал, Диего Марадона посочувствовал Колумбии

ЧМ-2014 по футболу. В матче 1/4 чемпионата мира по футболу сборная Бразилии в нелегком матче одержала победу над Колумбией - 2:1.

Хамес Родригес, полузащитник сборной Колумбии:

Мы расстроены, но гордимся собой. Судья допускал ошибки, но Бразилия - очень хорошая команда. Давид Луис и Дани Алвеш - великолепные футболисты. Мы хотели пройти дальше, однако покидаем турнир с высоко поднятой головой. Спасибо тебе, Колумбия. Да, хочется плакать, но одновременно должны испытывать чувство гордости, поскольку выложились без остатка.

И все же Хамес плакал от такого исхода матча…

Хамес Родригес, полузащитник сборной Колумбии:

Я плачу, потому что мы отдали всё, что было внутри нас. Мужчины тоже могут плакать. Но я в вернусь в свою страну счастливым.

Если раздосадованный Родригес - к слову, пока лучший бомбардир чемпионата (6 мячей) - о судействе лишь скромно упомянул, то один из лучших футболистов мира всех времен Диего Марадона не постеснялся во всеуслышание заявить: чудовищное судейство испанского арбитра Карлоса Веласко Карбальо связано с планами ФИФА провести хозяев мундиаля в следующий раунд.

Диего Марадона, экс-нападающий сборной Аргентины:

Они выбрали «правильного» судью именно в тот момент, когда у Колумбии были самые лучшие шансы победить Бразилию. На моей памяти это было худшее судейство за последние десять лет. Рефери обязан был удалить Жулио Сезара и Халка, в этом нет никаких сомнений. Зато Хамеса Родригеса он наградил желтой карточкой за первый же серьезный фол.

Такое впечатление, что представители ФИФА смотрели какой-то другой матч. Наверное, они ходили на бейсбол или на бой быков. А может быть, они вообще спали?

Напомним, это не первый случай претензий к судейству в матчах сборной Бразилии на ЧМ-2014. Жалобы на арбитра были у сборной Хроватии на стадии группового этапа. Тогда европейцы проиграли со счетом 1:3.

В полуфинале сборная Бразилии встретится с командой Германии 8 июля в 23.00

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!