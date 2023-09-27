Сборная Украины отказалась от ЧМ по пляжному футболу из-за Беларуси

Украинская команда по пляжному футболу отказалась от участия в чемпионате мира 2024 года в ОАЭ по причине присутствия на нем сборной Беларуси. Об этом пишет РИА Новости.

Украина обратилась в ФИФА и BSWW с апелляцией об исключении Беларуси, но ей было отказано.

Ранее Украина наложила запрет и на участие в турнирах, где под своими флагами играют россияне и белорусы. При этом участие украинских спортсменов возможно, если атлеты из Беларуси и России будут выступать под нейтральными флагами. Мировое первенство по пляжному футболу пройдет с 15 по 24 февраля.