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1:0. Аргентина обыграла Бельгию в матче 1/4 финала ЧМ-2014

05 июля 2014 17:56
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ЧМ-2014 по футболу. В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу встретились сборные Аргентины и Бельгии.

Уже на 8-ой минуте через рикошет прошла передача на Гонсало Игуаина на линию штрафной. Форвард аргентинцев подстроился под мяч и неотразимо пробил в касание в дальний угол.

1:0 - Аргентина открывает счёт в матче

На 42-ой мнуте единственный стоящий момент удалось создать бельгийцам. Вертонген с левого фланга вырезал подачу в штрафную. Миральяс выиграл борьбу на опережение и пробил головой. Мяч в считанных сантиметрах пролетел от штанги.

В целом игра в первом тайме прошла под диктовку аргентинской сборной. Плотно действовали латиноамериканцы при обороне собственных ворот и периодически проводили опасные атаки.

Травму получил Ди Мария - у аргентинцев вынужденная замена. На поле вышел Перес.

1:0 в пользу Аргентины в 1-ом тайме

Во втором тайме, в прочем как и в первом, у бельгийцев мало чего получилось в атаке, хотя на последней минуте матча Аксель Витсель имел шанс забить с линии штрафной, но не попал в створ ворот.

Победа Аргентины - 1:0

Сборная Аргентины выходит в полуфинал, где встретится с победителем пары Нидерланды – Коста-Рика, которые сыграют 5 июля в 23.00 по белорусскомй времени.

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Стартовые составы команд:

Аргентина: Ромеро, Демикелис, Сабалета, Гарай, Басанта, Маскерано, Билья, ди Мария, Месси, Игуаин, Лавесси.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, ван Бюйтен, Компании, Вертонген, Витсель, Феллайни, де Брёйне, Азар, Миральяс, Ориги.

 

# Чемпионат мира по футболу

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