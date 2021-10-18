Новый рейтинг WTA. Виктория Азаренко вернулась в топ-30

Новости Беларуси. На старте недели Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов обнародовали новые рейтинги. В них уже включили очки за Индиан-Уэллс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Заметного прогресса добилась Виктория Азаренко. Она вернулась в топовую тридцатку. И не просто вернулась, а расположилась на 26-й позиции. Подняться на шесть мест помог выход в финал состязаний в США. Лучшей из наших остается Арина Соболенко. Она вторая на планете. Прогресс есть и у Александры Саснович – белоруска стала 84-й. Вне конкуренции Эшли Барти из Австралии. Что касается мужчин, то наш Илья Ивашко идет 43-м, у Егора Герасимова – 109-е место.