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Новый рейтинг WTA. Виктория Азаренко вернулась в топ-30

18 октября 2021 20:32
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Новости Беларуси. На старте недели Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов обнародовали новые рейтинги. В них уже включили очки за Индиан-Уэллс, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новый рейтинг WTA. Виктория Азаренко вернулась в топ-30-1

Заметного прогресса добилась Виктория Азаренко. Она вернулась в топовую тридцатку. И не просто вернулась, а расположилась на 26-й позиции. Подняться на шесть мест помог выход в финал состязаний в США. Лучшей из наших остается Арина Соболенко. Она вторая на планете. Прогресс есть и у Александры Саснович – белоруска стала 84-й. Вне конкуренции Эшли Барти из Австралии. Что касается мужчин, то наш Илья Ивашко идет 43-м, у Егора Герасимова – 109-е место.

# Теннис # Виктория Азаренко # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Арина Соболенко # Александра Саснович # Эшли Барти # Фотофакт

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