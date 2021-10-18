В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр – 2022

Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета:

Именно здесь, в Олимпии, на этой священной земле древние греки как праздник проводили Олимпийские игры. Мы по сей день благодарны греческому народу за этот драгоценный дар всему человечеству. Олимпийские игры объединяют человечество во всем его многообразии. В нашем хрупком мире, где усиливаются конфликты и недоверие, Олимпийские игры всегда наводят мосты и укрепляют дружбу. Зимние Олимпийские игры в Пекине станут важным моментом для объединения всего мира в духе дружбы и солидарности.