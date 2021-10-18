В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских игр – 2022
В Греции состоялась церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Пламя традиционно зажигалось в древнем храме Геры с помощью солнечных лучей и специальных зеркал. Первым факелоносцем стал греческий горнолыжник Иоаннис Антониу. Китайской делегации огонь передадут 19 октября.
Отмечается, что мероприятие пройдет без присутствия зрителей. Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.
Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета:
Именно здесь, в Олимпии, на этой священной земле древние греки как праздник проводили Олимпийские игры. Мы по сей день благодарны греческому народу за этот драгоценный дар всему человечеству. Олимпийские игры объединяют человечество во всем его многообразии. В нашем хрупком мире, где усиливаются конфликты и недоверие, Олимпийские игры всегда наводят мосты и укрепляют дружбу. Зимние Олимпийские игры в Пекине станут важным моментом для объединения всего мира в духе дружбы и солидарности.
Ранее стало известно, что Олимпиада пройдет в условиях жестких медицинских мер предосторожности. Все спортсмены будут ежедневно проходить тестирование, а попасть на трибуны смогут только жители страны, принимающей Игры.