«В первом сете я могла бы быть более агрессивной». Виктория Азаренко подвела итог игры против Бадосы

Новости Беларуси. Виктория Азаренко проиграла в финале крупного теннисного турнира категории WТА-1000 в Индиан-Уэллсе. Титул забрала испанка Паула Бадоса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

То, что спортсменки оставят на корте абсолютно все силы, стало понятно уже в первом сете. Он продолжался 1 час 20 минут. Для сравнения – иногда такой хронометраж имеет все противостояние. Оппонентки не играли, а буквально рубились, причем за каждый мяч. В итоге на тай-брейке фортуна улыбнулась Бадосе – 7:5. Во второй партии Азаренко инициативу перехватила. Ей хватило всего 30 минут, чтобы отыграться – 6:2.

Казалось, испанка дрогнула и больше не будет сопротивляться. Но прорезалась первая подача, полетели виннерсы, опять тай-брейк, и вновь сильнее оказывается Бадоса. Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут.

Виктория Азаренко, вице-чемпионка турнира:

Результатом я недовольна, но это был невероятный матч, и я получаю только положительные эмоции от этих недель. И, конечно же, поздравляю Паулу Бадосу. Она была очень хороша в ключевых моментах матча. У меня были возможности переломить ход дуэли, но она осталась стойкой. Если подводить итог матча, то в первом сете я могла бы быть более агрессивной. Во втором сете я скорректировала этот момент, но в третьей партии Бадоса была также более агрессивной, что и определило исход матча.