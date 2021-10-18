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Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Брест» в матче чемпионата Беларуси

18 октября 2021 19:29
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Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках чемпионата Беларуси по хоккею. В центральном противостоянии дня лидер таблицы «Металлург» в гостях в овертайме обыграл «Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Брест» в матче чемпионата Беларуси-1

Начало игры у жлобинских хоккеистов не задалось. Хозяева льда открыли счет, а к 21-й минуте игры им удалось поразить ворота соперников трижды. Последняя же треть осталась за «волками», они собрались и смогли сравнять ситуацию на табло, тем самым переведя матч в овертайм, где оказались сильнее.  

Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Брест» в матче чемпионата Беларуси-4

Финальный счет – 4:3 в пользу «Металлурга», который смог сохранить свое первое место в таблице лидеров. В других встречах дня удача улыбнулась «Гомелю» и «Неману».  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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