Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Брест» в матче чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Продолжаются матчи в рамках чемпионата Беларуси по хоккею. В центральном противостоянии дня лидер таблицы «Металлург» в гостях в овертайме обыграл «Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало игры у жлобинских хоккеистов не задалось. Хозяева льда открыли счет, а к 21-й минуте игры им удалось поразить ворота соперников трижды. Последняя же треть осталась за «волками», они собрались и смогли сравнять ситуацию на табло, тем самым переведя матч в овертайм, где оказались сильнее.