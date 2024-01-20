Николай Лукашенко стал лучшим игроком в хоккейном матче с командой Могилёвской области

И к главной спортивной новости дня. Четыре победы в четырех матчах позволили хоккейной команде Президента основательно укрепиться на первом месте турнирной таблицы соревнований среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дружина главы государства на площадке «Олимпик-Арены» 20 января встретилась с могилевскими хоккеистами. Игра получилась достаточно скоростной и интригующей. Гости заставили попотеть маститого соперника. Основная борьба развернулась под конец. Трибуны взрывались эмоциями. Итоговые цифры на табло – 8:4 в пользу команды Президента. Красивая игра впечатлила даже действующих спортсменов.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации по легкой атлетике:

У меня впечатления: хочется выйти и точно так же поучаствовать там. Потому что так, как я недавно был в секторе, вот эти ощущения, которые дарит спорт, хочется ощутить еще и еще. Любительский спорт – это основа профессионального спорта. Поэтому его нужно развивать. Из него растут герои и чемпионы.

Анастасия Мирончик-Иванова, спортсменка национальной команды Беларуси по легкой атлетике:

Я бы хотела зарядить своей победой, смотивировать ребят и, конечно же, поддержать команду Президента. Хочу отметить и команду Могилевской области. Хорошая игра, быстрая игра и хорошая конкуренция. Только в конкуренции рождается в результат.