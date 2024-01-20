Илья Соловьёв прервал 6-матчевую серию без очков в АХЛ

Илья Соловьев заработал седьмой результативный балл в сезоне АХЛ и прервал 6-матчевую серию без очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако его клуб «Калгари» в гостях потерпел поражение от «Коачеллы» – 3:4. Белорусский защитник отметился ассистом на 59-й минуте, когда его команда заменила голкипера дополнительным полевым игроком. Илья также совершил 1 бросок в створ и закончил поединок с показателем полезности «0». В 28 матчах нынешнего чемпионата АХЛ на счету белоруса 7 очков при показателе полезности «+5».