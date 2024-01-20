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Белорус Иван Тулатин выиграл спринт на четвёртом этапе Кубка России по биатлону

20 января 2024 12:10
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Иван Тулатин выиграл спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка России по биатлону. Белорус в непростых погодных условиях сумел пройти оба огневых рубежа без промахов, а снегопад не помешал нашему спортсмену развить высокую скорость на лыжне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Иван Тулатин выиграл спринт на четвёртом этапе Кубка России по биатлону-1

Как итог – победа. Преимущество над ближайшим преследователем составило 9 секунд. Еще один представитель нашей страны Дмитрий Лазовский оказался восьмым. Максим Воробей занял 13-е место, Никита Лобастов замкнул двадцатку сильнейших.

В аналогичной дисциплине у женщин на старт вышла лишь одна белоруска – Дарья Кудаева. В ее пассиве два круга штрафа. Она в финишном протоколе расположилась на 29-м месте.

# Биатлон # Иван Тулатин # Дмитрий Лазовский # Никита Лобастов # Максим Воробей

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