Белорус Иван Тулатин выиграл спринт на четвёртом этапе Кубка России по биатлону

Иван Тулатин выиграл спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка России по биатлону. Белорус в непростых погодных условиях сумел пройти оба огневых рубежа без промахов, а снегопад не помешал нашему спортсмену развить высокую скорость на лыжне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как итог – победа. Преимущество над ближайшим преследователем составило 9 секунд. Еще один представитель нашей страны Дмитрий Лазовский оказался восьмым. Максим Воробей занял 13-е место, Никита Лобастов замкнул двадцатку сильнейших.

В аналогичной дисциплине у женщин на старт вышла лишь одна белоруска – Дарья Кудаева. В ее пассиве два круга штрафа. Она в финишном протоколе расположилась на 29-м месте.