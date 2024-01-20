Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала на Australian Open

Виктория Азаренко пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В поединке третьего раунда белоруска, занимающая 22-е место в рейтинге, переиграла десятую ракетку мира Елену Остапенко из Латвии – 6:1, 7:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За выход в четвертьфинал Виктория поспорит с украинкой Даяной Ястремской.

Виктория Азаренко, двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии:

Я знала, что мне нужно начать матч уверенно и постараться оказать максимальное давление, чтобы не позволить ей диктовать ход игры. Очень хорошо справилась с первым сетом. Во второй партии Остапенко смогла немного перехватить инициативу. Но я пыталась создавать новые возможности для себя. Через какое-то время почувствовала, что у меня получается их реализовывать. Счастлива, что смогла выиграть в двух сетах.

А вот в парном разряде белоруски выступили менее успешно. Александра Саснович в тандеме с Анной Блинковой уступили бразильско-американскому дуэту Беатрис Хаддад Майа/Тейлор Таунсенд – 6:7; 4:6.