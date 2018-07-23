Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020-го года получили имена

Персонажей в стиле аниме, украшенных синим и розовым клетчатым узором, выбрали ученики младших классов из 16 тысяч японских школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь их торжественно именовали. Итак, талисман Олимпиады получил название Мирайтова. Оно состоит из японских слов мирай (будущее) и това (вечность). А вот талисман Паралимпийских игр решили назвать Сомэйти. Это производное от сорта сакуры, который также называют королевской вишней, наделённой сверхъестественной силой.