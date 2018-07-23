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Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020-го года получили имена

23 июля 2018 07:57
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Персонажей в стиле аниме, украшенных синим и розовым клетчатым узором, выбрали ученики младших классов из 16 тысяч японских школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020-го года получили имена-1

Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020-го года получили имена-3

Теперь их торжественно именовали. Итак, талисман Олимпиады получил название Мирайтова. Оно состоит из японских слов мирай (будущее) и това (вечность). А вот талисман Паралимпийских игр решили назвать Сомэйти. Это производное от сорта сакуры, который также называют королевской вишней, наделённой сверхъестественной силой.

Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020-го года получили имена-5

Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020-го года получили имена-7

# Международная политика # Фотофакт

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