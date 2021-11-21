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«Неудовлетворительно» за Олимпиаду-2021 – так оценили деятельность БФЛА. Самые интересные спортивные новости за неделю

21 ноября 2021 18:34
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Новости Беларуси. Самые интересные спортивные новости за неделю в рубрике «СпортТаймер».  

На уходящей неделе большая нагрузка выпала на двери Национального Олимпийского комитета, которые любезно распахнулись для федераций легкой атлетики и тенниса. События знаковые – подведения итогов и выборы руководящего состава. Новый главком и в стане стрелков.  

«Неудовлетворительно» за Олимпиаду-2021 – так оценили деятельность БФЛА. Самые интересные спортивные новости за неделю-1

Сергей Дудко – новый председатель Белорусской федерации стрелкового спорта. Таков итог отчетно-выборной конференции. Главком выразил готовность сразу помочь с существующими проблемами, и, конечно, он уже видит новые пути развития вида спорта. Читайте здесь.  

Также в рамках конференции подвели итоги Олимпиады в Токио. Стрелки получили оценку «удовлетворительно». Ну что же, есть над чем работать. До Парижа менее трех лет.  

«Я не буду учить ребят, как играть в теннис». Сергей Рутенко возглавил теннисную федерацию Беларуси. Подробнее – здесь.  

«Неудовлетворительно» за Олимпиаду-2021 – так оценили деятельность БФЛА. Самые интересные спортивные новости за неделю-4

А вот легкоатлетам поставили «удовлетворительно» за работу Федерации и «неудовлетворительно» за Олимпиаду-2021. В НОКе состоялась заседание расширенного Президиума. Теперь в предстоящем планировании Федерации надо правильно расставлять акценты.  

Ярким событием стало вручение наград Европейской легкоатлетической ассоциации белорусским специалистам. За значимый вклад в тренерскую деятельность наградили личного тренера Максима Недосекова Татьяну Нарейко. Также она удостоилась благодарности БФЛА.  

Лукашенко поздравил белорусских батутистов с медалями на ЧМ: это было идеальное сочетание молодости, опыта и таланта. Читайте здесь.  

# Белорусские спортсмены # Сергей Дудко # Максим Недосеков # Татьяна Нарейко # Фотофакт

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