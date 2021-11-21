«Неудовлетворительно» за Олимпиаду-2021 – так оценили деятельность БФЛА. Самые интересные спортивные новости за неделю

На уходящей неделе большая нагрузка выпала на двери Национального Олимпийского комитета, которые любезно распахнулись для федераций легкой атлетики и тенниса. События знаковые – подведения итогов и выборы руководящего состава. Новый главком и в стане стрелков.

Сергей Дудко – новый председатель Белорусской федерации стрелкового спорта. Таков итог отчетно-выборной конференции. Главком выразил готовность сразу помочь с существующими проблемами, и, конечно, он уже видит новые пути развития вида спорта. Читайте здесь.

Также в рамках конференции подвели итоги Олимпиады в Токио. Стрелки получили оценку «удовлетворительно». Ну что же, есть над чем работать. До Парижа менее трех лет.