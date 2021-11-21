«Неудовлетворительно» за Олимпиаду-2021 – так оценили деятельность БФЛА. Самые интересные спортивные новости за неделю
Новости Беларуси. Самые интересные спортивные новости за неделю в рубрике «СпортТаймер».
На уходящей неделе большая нагрузка выпала на двери Национального Олимпийского комитета, которые любезно распахнулись для федераций легкой атлетики и тенниса. События знаковые – подведения итогов и выборы руководящего состава. Новый главком и в стане стрелков.
Сергей Дудко – новый председатель Белорусской федерации стрелкового спорта. Таков итог отчетно-выборной конференции. Главком выразил готовность сразу помочь с существующими проблемами, и, конечно, он уже видит новые пути развития вида спорта. Читайте здесь.
Также в рамках конференции подвели итоги Олимпиады в Токио. Стрелки получили оценку «удовлетворительно». Ну что же, есть над чем работать. До Парижа менее трех лет.
«Я не буду учить ребят, как играть в теннис». Сергей Рутенко возглавил теннисную федерацию Беларуси. Подробнее – здесь.
А вот легкоатлетам поставили «удовлетворительно» за работу Федерации и «неудовлетворительно» за Олимпиаду-2021. В НОКе состоялась заседание расширенного Президиума. Теперь в предстоящем планировании Федерации надо правильно расставлять акценты.
Ярким событием стало вручение наград Европейской легкоатлетической ассоциации белорусским специалистам. За значимый вклад в тренерскую деятельность наградили личного тренера Максима Недосекова Татьяну Нарейко. Также она удостоилась благодарности БФЛА.
Лукашенко поздравил белорусских батутистов с медалями на ЧМ: это было идеальное сочетание молодости, опыта и таланта. Читайте здесь.