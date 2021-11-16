Сергей Дудко возглавил Федерацию стрелкового спорта: в решении любых вопросов важен комплексный подход

За новоиспеченного главу проголосовали практически единодушно. А делегатов было много. Среди приглашенных – директора и тренеры областных подразделений. Однако собрание получилось не только выборным. Присутствующие делились проблемами развития детского и юношеского стрелкового спорта в регионах и попросили федерацию помочь с их решением. Новый функционер выслушал все пожелания, выразил готовность подставить плечо и обрисовал ближайшие перспективы.

Сергей Дудко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта:

В решении любой задачи, любых вопросов важен комплексный подход. Невозможен высокий спорт без развития, как я говорю, корешков, то есть детского спорта, откуда растут будущие чемпионы. Поэтому, конечно, мы построим, постараемся построить свою работу, используя комплексный подход и одновременно рассматривая все вопросы так, чтобы спорт этот развивался ни год, ни два, ни к Олимпийским играм, а развивался комплексно на долгие годы. Конечно, одной из основных задач будет подготовить наших спортсменов к предстоящим Олимпийским играм и ко всем предстоящим соревнованиям, в которых будет звучать Республика Беларусь.

Кроме выборов нового руководителя, присутствующие заслушали отчет главного тренера национальной команды по пулевой стрельбе Игоря Басинского, который удовлетворительно оценил выступление нашей сборной на прошедших Олимпийских играх.