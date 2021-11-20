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«Сегодня был матч равных соперников». МФК БЧ обыграл «Минск»

20 ноября 2021 20:26
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Новости Беларуси. Стартовал 9-й тур белорусской премьер-лиги по мини-футболу. На домашней площадке «Минчане» мерились силами с БЧ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Сегодня был матч равных соперников». МФК БЧ обыграл «Минск»-1

Открывать счет команды не спешили. Обе дружины долго пытались подобрать ключ к обороне соперника. Первым это удалось сделать гостям. На 16-й минуте встречи отличился Максим Конов. А уже во втором отрезке он оформил дубль. Хозяева не стали отчаиваться и сразу минимально сократили отставание, заставив противников капитулировать. К сожалению, исправить ситуацию не удалось. Дубля Конову оказалось мало, и он оформил хет-трик, поставив точку в этой дуэли. Итоговые цифры – 3:1, железнодорожники сильнее.  

«Сегодня был матч равных соперников». МФК БЧ обыграл «Минск»-4

Дмитрий Некрашевич, главный тренер МФК БЧ:
В первую очередь хочу поздравить, сказать спасибо ребятам, что они выдержали такой энергозатратный матч. Команда соперника по сравнению с двумя прошлыми годами очень усилилась. И я считаю, что сегодня был матч равных соперников, нам где-то больше повезло в исполнительском мастерстве.  

В остальных матчах удача улыбнулась футболистам «УВД-Динамо», которые с разгромным счетом одолели «Лиду» – 4:0. А ЦКК и «Борисов» не смогли определить сильнейшего – 2:2.  

# Футбол Беларуси # Дмитрий Некрашевич # Максим Конов # Фотофакт

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