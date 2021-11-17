«Я не буду учить ребят, как играть в теннис». Сергей Рутенко возглавил теннисную федерацию Беларуси

Новости Беларуси. Сергей Рутенко возглавил теннисную федерацию страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17 ноября в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси состоялась отчетно-выборная конференция, где все делегаты, а это 21 человек, поддержали кандидатуру известного в прошлом гандболиста. В своей карьере Сергей Рутенко был капитаном сборной Беларуси и игроком клубов из Словении и Испании.

Работу в новом виде спорта видит как продолжение начатого предшественником Сергеем Тетериным. Также он планирует делать акцент на подготовку к Олимпийским играм – 2024 в Париже, а также обратить внимание на детский спорт, где вместе с общефизической и специальной подготовкой нужно заниматься и воспитанием. Вникать в работу отечественного тенниса Рутенко начнет с регионов.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:

Я не буду учить ребят, как играть в теннис. У меня управленческая функция. Функция как менеджера, где нужны немножко другие навыки и поэтому я уверен, что смогу привнести что-то свое. Как спортсмен, как человек, радеющий за наш спорт, который желает что-то сделать, а не просто говорить, я не мог отказаться и с удовольствием принял это предложение. Еще раз хочу повториться, что со своей стороны приложу все свои усилия, весь свой опыт работы, и те контакты, которыми обладаю, конечно же, постараюсь использовать для того, чтобы, как я уже говорил, сохранить то, что было сделано в теннисе, и приумножить.

В состав правления вошли 19 специалистов. В их числе вторая ракетка мира Арина Соболенко и экс-председатель Сергей Тетерин. Отметим, что он возглавил попечительский совет. Также функционер был награжден почетным знаком за развитие олимпийского движения в Беларуси.