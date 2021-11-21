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Лукашенко поздравил белорусских батутистов с медалями на ЧМ: это было идеальное сочетание молодости, опыта и таланта

21 ноября 2021 17:17
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Новости Беларуси. Белорусские батутисты продолжают будоражить. На чемпионате мира в Баку в заключительный день в копилке нашей команды оказалась третья награда – бронза. В индивидуальных прыжках тройку сильнейших замкнул Олег Рябцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, на старте форума белорусы завоевали два золота – в командном зачете, а также в синхронных прыжках.  

С прекрасными результатами членов национальной команды Олега Рябцева и Андрея Буйлова поздравил Президент. Глава государства отметил, что наши батутисты с гордостью несут знамя белорусского спорта, проявляя большой профессионализм, волю к победе и любовь к Родине. А также выразил благодарность команде и тренерскому штабу во главе с Ольгой Власовой.  

Лукашенко поздравил белорусских батутистов с медалями на ЧМ: это было идеальное сочетание молодости, опыта и таланта-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поздравляю с прекрасными результатами на чемпионате мира в Азербайджане. Вчера наивысшую оценку получило ваше выступление в синхронных прыжках. Это было идеальное сочетание молодости, опыта и таланта. И сегодня, заняв высокие места в личных соревнованиях, вы еще раз подтвердили первоклассные традиции отечественной школы прыжков на батуте. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия.  

# Легкая атлетика # Александр Лукашенко # Олег Рябцев # Андрей Буйлов # Ольга Власова # Фотофакт

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