Лукашенко поздравил белорусских батутистов с медалями на ЧМ: это было идеальное сочетание молодости, опыта и таланта

Новости Беларуси. Белорусские батутисты продолжают будоражить. На чемпионате мира в Баку в заключительный день в копилке нашей команды оказалась третья награда – бронза. В индивидуальных прыжках тройку сильнейших замкнул Олег Рябцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, на старте форума белорусы завоевали два золота – в командном зачете, а также в синхронных прыжках.

С прекрасными результатами членов национальной команды Олега Рябцева и Андрея Буйлова поздравил Президент. Глава государства отметил, что наши батутисты с гордостью несут знамя белорусского спорта, проявляя большой профессионализм, волю к победе и любовь к Родине. А также выразил благодарность команде и тренерскому штабу во главе с Ольгой Власовой.