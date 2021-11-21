Белорус Олег Рябцев завоевал бронзовую медаль на ЧМ по прыжкам на батуте

Новости Беларуси. Отличные новости из Баку, где проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последний соревновательный день белорусы не остались с пустыми руками.

В финале индивидуальной программы выступали два наших спортсмена. Отличные результаты показал Олег Рябцев, который поразил судей своим выступлением и занял третье место мирового форума. Андрею Буйлову повезло меньше – совсем немного не хватило атлету, чтобы попасть в тройку финалистов. Он расположился на 4-м месте итогового протокола.