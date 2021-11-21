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Белорус Олег Рябцев завоевал бронзовую медаль на ЧМ по прыжкам на батуте

21 ноября 2021 13:54
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Новости Беларуси. Отличные новости из Баку, где проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последний соревновательный день белорусы не остались с пустыми руками.  

Белорус Олег Рябцев завоевал бронзовую медаль на ЧМ по прыжкам на батуте-1

В финале индивидуальной программы выступали два наших спортсмена. Отличные результаты показал Олег Рябцев, который поразил судей своим выступлением и занял третье место мирового форума. Андрею Буйлову повезло меньше – совсем немного не хватило атлету, чтобы попасть в тройку финалистов. Он расположился на 4-м месте итогового протокола.  

# Легкая атлетика # Олег Рябцев # Андрей Буйлов # Фотофакт

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