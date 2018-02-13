Главный футбольный трофей – Кубок мира ФИФА – в руках Президента. Видеофакт

Новости Беларуси. Главный футбольный трофей – в Минске. Кубок мира ФИФА 13 февраля доставили во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Его разместили в зале торжественных церемоний. Посмотреть на ценный спортивный экспонат собрались знаменитые белорусские атлеты, тренеры, общественные деятели и, конечно, юные футболисты, для которых такая награда, даже под защитным стеклом, стимул для новых побед. В торжественном мероприятии приняли участие Президент Беларуси и представитель ФИФА Лукас Рахов.