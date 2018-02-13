Прямой эфир

Главный футбольный трофей – Кубок мира ФИФА – в руках Президента. Видеофакт

13 февраля 2018 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Главный футбольный трофей – Кубок мира ФИФА – в руках Президента. Видеофакт-0

Новости Беларуси. Главный футбольный трофей – в Минске. Кубок мира ФИФА 13 февраля доставили во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его разместили в зале торжественных церемоний. Посмотреть на ценный спортивный экспонат собрались знаменитые белорусские атлеты, тренеры, общественные деятели и, конечно, юные футболисты, для которых такая награда, даже под защитным стеклом, стимул для новых побед. В торжественном мероприятии приняли участие Президент Беларуси и представитель ФИФА Лукас Рахов.

Главный футбольный трофей – Кубок мира ФИФА – в руках Президента. Видеофакт-2

Главный футбольный трофей – Кубок мира ФИФА – в руках Президента. Видеофакт-4

После памятного фотографирования Александр Лукашенко пообщался и с участниками церемонии. Речь зашла о ситуации в белорусском футболе. Как повысить результативность выступления наших спортсменов и в других видах спорта? Затронули и выступление белорусских атлетов на Олимпиаде в Южной Корее. А уже в завершении

Лукас Рахов вручил Александру Лукашенко уменьшенную копию Кубка мира ФИФА.

Ожидается, что она станет постоянным экспонатом Дворца Независимости.

Главный футбольный трофей – Кубок мира ФИФА – в руках Президента. Видеофакт-7

Главный футбольный трофей – Кубок мира ФИФА – в руках Президента. Видеофакт-9

# Футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Эта песня посвящается не только Сергею Долидовичу, но и вообще лыжному спорту»
13 февраля 2018 12:32

«Эта песня посвящается не только Сергею Долидовичу, но и вообще лыжному спорту»

Самая красивая семейная пара Олимпиады принесла России третью медаль
13 февраля 2018 09:41

Самая красивая семейная пара Олимпиады принесла России третью медаль

8 комплектов наград разыгрыют на Олимпиаде 13 февраля. Однако на количество стартов может повлиять погода
13 февраля 2018 09:34

8 комплектов наград разыгрыют на Олимпиаде 13 февраля. Однако на количество стартов может повлиять погода