Вся страна сейчас живет Олимпиадой, спортсменам пишут напутствия и даже посвящают песни.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – специалист по связям с общественностью ОО «Белорусская федерация лыжных гонок» – Ольга Ядченко. Как вам Олимпиада? Насколько вы туда интегрированы? Ольга Ядченко, специалист по связям с общественностью ОО «Белорусская федерация лыжных гонок»:

Олимпиада – это событие не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. Я, конечно же, болею за своих коллег. Сейчас такое время современное, что нынче один человек мало что может делать, за всем стоит команда. Пусть это не командный вид спорта, все равно за ним стоит команда. Если хоть одно звено где-то слабо отработало, либо недобросовестно отнеслось к своей работе, это тут же отражается на результате. Поскольку я за международную деятельность отвечаю, я сама не лыжница, иняз заканчивала, я представляю нашу страну, и мы должны отстаивать свои позиции.

Вы посвятили песню Сергею Долидовичу. Сколько вы знакомы? Какой повод послужил написать песню? Ольга Ядченко:

Мы знакомы около девяти лет. Эта песня посвящается не только Сергею Долидовичу, но и вообще лыжному спорту, и другим лыжникам.

Сергея я знаю давно, если смотреть всех членов национальной команды, всех участников нынешних Олимпийских игр. Тому был повод: после Чемпионата мира в Лахти Сергей планировал завершить свою спортивную деятельность. Федерация готовилась к этому событию, и планировался вечер. Я вынесла на заседание президиума, меня поддержали. И вот написала эту песню. ОИ-2018. Лыжник Сергей Долидович назвал причину своего схода с дистанции

Когда только пришла в эту сферу работать, я была очень шокирована немножко, потому что спортсмены – люди особенные. Я никогда не думала, что они могут быть ранимыми.

Песня называется «Сон лыжника». Помните ли тот момент, когда Сергей впервые услышал эту песню? Ольга Ядченко:

Я его не видела в тот момент, когда я закончила свою работу, я отправила свою работу по Viber. Они были зарубежом, практически круглый год. Не помню точно текст, но сказал: то ли сильно, то ли здорово, какое-то было одно хорошее слово. Этого было достаточно, я не люблю многословие. «А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018

Что пожелаете нашим олимпийцам? Ольга Ядченко:

Искренне желаю вам побед, пусть ваши спортивные мечты осуществятся!