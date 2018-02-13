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4 день – 4 медаль российских спортсменов. Лыжница Белорукова завоевала бронзу на Олимпиаде

13 февраля 2018 14:05
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Новости России. Лыжница Юлия Белорукова из России стала обладательницей бронзовой медали в спринтерской гонке классическим стилем на ОИ-2018.

Победительницей гонки стала шведская лыжница Стине Нильссон, а на втором месте – Майкен Касперсен Фалле из Норвегии.

Незадолго до Игр российская спортсменка рассказала, как она готовится к старту.

Юлия Белорукова (в интервью ОКР):
Каждый спортсмен мечтает побывать на Олимпиаде и привезти оттуда медаль. Но я не зацикливаться на этом, я просто хочу тренироваться без сбоев, без болезней, без травм. Если так все пойдет и дальше, то значит будет результат. Если будет результат – значит должны быть медали.

Эта медаль стала четвертой в медальной копилке сборной России.

Ранее обладателями бронзовой награды стала семейная пара кёрлингистов – здесь подробнее.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Юлия Белорукова

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