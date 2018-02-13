4 день – 4 медаль российских спортсменов. Лыжница Белорукова завоевала бронзу на Олимпиаде

Новости России. Лыжница Юлия Белорукова из России стала обладательницей бронзовой медали в спринтерской гонке классическим стилем на ОИ-2018.

Победительницей гонки стала шведская лыжница Стине Нильссон, а на втором месте – Майкен Касперсен Фалле из Норвегии.

Незадолго до Игр российская спортсменка рассказала, как она готовится к старту.

Юлия Белорукова (в интервью ОКР):

Каждый спортсмен мечтает побывать на Олимпиаде и привезти оттуда медаль. Но я не зацикливаться на этом, я просто хочу тренироваться без сбоев, без болезней, без травм. Если так все пойдет и дальше, то значит будет результат. Если будет результат – значит должны быть медали.

Эта медаль стала четвертой в медальной копилке сборной России.