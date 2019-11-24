Наталья Цилинская: «Если бы я осталась в спорте, возможно, у меня бы не было ещё троих детей»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». В частности, вспоминала события на Олимпиаде в Афинах.

Цилинская об Олимпиаде в Афинах: «Об этом я могу говорить спокойно буквально последний год»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

А спустя 4 года Вы снова...

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:

Я была шестой на той Олимпиаде. Но тогда была травма очень тяжёлая на чемпионате мира. Я упала, сотрясение было очень сильное, я долго восстанавливалась. Но подошла в достаточно неплохой форме, но не в такой, как хотелось бы. В принципе, шестое место – было такое законное место.



Вадим Щеглов:

С этим связан Ваш уход из большого спорта?

Наталья Цилинская:

Нет, не с этим. Просто наш дуэт – мой и моего тренера – уже выработался даже не на 100%, от него уже осталась труха. И травма эта случилась. Потому что это ненужный был совершенно чемпионат мира. И вот замкнутый круг пошёл. Он не слышал меня совершенно.

Я уже была взрослая девочка на тот момент. Я имею в виду – в спорте. Я свой организм чувствовала до безумия. И когда я начинаю ему подсказывать, говорил, что это не моё дело, и продолжал гнуть свою линию. А без контакта невозможно работать. Поэтому я просто устала психологически.

И искать какого-то другого тренера мне на тот момент тоже не хотелось. Но всё что ни делается в жизни, всё делается к лучшему. Если бы я осталась в спорте, возможно, у меня бы не было ещё троих детей.