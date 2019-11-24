Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу

Новости Беларуси. 24 ноября в Борисове состоялся матч между БАТЭ и минским «Динамо». Победителем в этом состязании оказался борисовский клуб 3:0.

Голами отметился Станислав Драгун – на 19 и 76 (пенальти) минутах, а также Евгений Берёзкин на 41 минуте. Игроки «Динамо-Минск» ни разу не смогли взять ворота противника.