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Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу

24 ноября 2019 13:22
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Новости Беларуси. 24 ноября в Борисове состоялся матч между БАТЭ и минским «Динамо». Победителем в этом состязании оказался борисовский клуб 3:0. 

Голами отметился Станислав Драгун – на 19 и 76 (пенальти) минутах, а также Евгений Берёзкин на 41 минуте. Игроки «Динамо-Минск» ни разу не смогли взять ворота противника. 

Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу-1

Фото: БАТЭ 

Несмотря на чистую победу БАТЭ, победителем чемпионата Беларуси по футболу стало брестское «Динамо», которое одолело ФК «Витебск» со счётом 1:0, гол забил Алексей Хобленко. 

Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу-4

Фото: instagram.com/dynamobrest 

Впервые за 13 лет борисовчане не смогли взять титул чемпионов. 

Напомним, ранее «Динамо-Брест» и БАТЭ сыграли вничью. 

Однако в борьбе за золото чемпионата брестский клуб опережал противника на пять очков – подробнее здесь

# Футбол Беларуси # Станислав Драгун # Евгений Берёзкин # Алексей Хобленко # Фотофакт

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