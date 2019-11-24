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Цилинская об Олимпиаде в Афинах: «Об этом я могу говорить спокойно буквально последний год»

24 ноября 2019 18:29
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сколько у Вас медалей?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Взрослых медалей 51.

Вадим Щеглов:
Но среди них нет олимпийского «золота». Не обидно?

Цилинская об Олимпиаде в Афинах: «Об этом я могу говорить спокойно буквально последний год»-1

Наталья Цилинская:
Обидно, досадно, но ладно. На самом деле, об этом я могу говорить спокойно буквально последний год. До этого, конечно, это всё для меня было вот так, потому что медаль должна была быть золотая, и это однозначно. Но спорт – это политика. И поэтому меня её просто лишили.

Было всё не совсем честно. Весь мир это видел велосипедный. После этого даже ко мне подошёл мой друг – немец Ян Фидлер, который на этой Олимпиаде выиграл свое третье олимпийское «золото». Подошёл ко мне, обнял и сказал: «Цилинская, ты всё равно самая сильная». Потому что, ну, все видели.

Вадим Щеглов:
В одном из интервью Вы сказали, что Олимпиада в Афинах в 2004 году могла сложиться для Вас по-другому.

Наталья Цилинская:
Да.

Вадим Щеглов:
Вы тогда что имели в виду?

Наталья Цилинская:
Ну, вот это «золото» олимпийское, собственно.

# Велосипед # Наталья Цилинская

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