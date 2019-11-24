Цилинская об Олимпиаде в Афинах: «Об этом я могу говорить спокойно буквально последний год»

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сколько у Вас медалей?
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Взрослых медалей – 51.
Вадим Щеглов:
Но среди них нет олимпийского «золота». Не обидно?
Наталья Цилинская:
Обидно, досадно, но ладно. На самом деле, об этом я могу говорить спокойно буквально последний год. До этого, конечно, это всё для меня было вот так, потому что медаль должна была быть золотая, и это однозначно. Но спорт – это политика. И поэтому меня её просто лишили.
Было всё не совсем честно. Весь мир это видел велосипедный. После этого даже ко мне подошёл мой друг – немец Ян Фидлер, который на этой Олимпиаде выиграл свое третье олимпийское «золото». Подошёл ко мне, обнял и сказал: «Цилинская, ты всё равно самая сильная». Потому что, ну, все видели.
Вадим Щеглов:
В одном из интервью Вы сказали, что Олимпиада в Афинах в 2004 году могла сложиться для Вас по-другому.
Наталья Цилинская:
Да.
Вадим Щеглов:
Вы тогда что имели в виду?
Наталья Цилинская:
Ну, вот это «золото» олимпийское, собственно.