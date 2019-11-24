Победа брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси: рассказываем про легендарное событие

Новости Беларуси. Впервые за 13 лет в белорусском футболе новый чемпион. Брестское «Динамо» обыграло дома футбольный клуб «Витебск» и тем самым за тур до конца чемпионата стало недосягаемым для преследователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Совсем недавно здесь, на стадионе, местная команда праздновала легендарнейшее событие в истории белорусского футбола – брестское «Динамо» стало чемпионом. Впервые за много лет кубок уехал не в Борисов, как ожидали все в начале сезона.

Алексей Хобленко стал тем самым человеком, который принес брестской команде заветное чемпионство.

Брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси по футболу

Сезон в белорусском футболе практически завершился. Остался один тур, который уже почти ничего не решает, особенно для нынешних чемпионов.