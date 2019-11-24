Впервые за 13 лет может смениться чемпион Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Потенциальный золотой матч – так уже успели назвать футбольный поединок, который пройдет 24 ноября в Бресте. Местное «Динамо» впервые может стать чемпионом страны, причем досрочно – в 29-м туре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае победы над клубом «Витебск», либо если БАТЭ потеряет очки в параллельной встрече, вряд ли можно будет сдержать радость брестских болельщиков.

Стадион вмещает более 10 тысяч человек. Билеты на матч раскупили за считанные часы. Это и понятно: сегодня впервые за 13 лет может смениться чемпион Беларуси. С 2006-го сильнейшим футбольным клубом неизменно был борисовский БАТЭ. Он сегодня принимает на своем стадионе минское «Динамо».