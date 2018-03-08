Что означают тату Анны Гуськовой?

Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Егор Хрусталёв, ведущий:
У Вас и на правом, и на левом плече – татуировки.
Анна Гуськова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года:
Только на левом. А нет, на правом есть, только не на плече, а вот тут вот, внизу предплечья.
Егор Хрусталёв:
А где Вы их делали?
Анна Гуськова:
У меня есть мой татуировщик, на протяжении уже долгого времени мы с ним работаем, дружим. Попала я к нему совершенно случайно, один раз через друга и так сложилось, что он стал моим наставником. Можно так сказать.
И он такой человек своеобразный.
Он жил долго в Индии, у него свои какие-то взгляды на жизнь. Есть такие татуировки, которые я у него делала. И вот, например, одна, которая прямо со смыслом – это вот здесь, на ключице, написано: «Стремиться ввысь».
Егор Хрусталёв:
Скажите, а её сейчас нельзя увидеть?
Анна Гуськова:
Можно. Вот её можно увидеть. Она вот здесь, на ключице. И, действительно, я её делала не именно только для фристайла, потому что «стремиться ввысь» – это мы же взлетаем всё время. Но, мне кажется, отношу это, вообще, полностью к жизни. То есть, во всём нужно преуспевать и быть только на высоте.
Поэтому татуировка это точно подтверждает.
«Стремиться ввысь – отношу это, вообще, к жизни». Большое интервью Анны Гуськовой о спорте, тату и журналистах