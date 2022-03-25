«Ни с одним соперником ещё не было легко». Игроки сборной Беларуси о современном футболе

Футбольная команда Беларуси в Бахрейне готовится к товарищеским матчам – проводит тренировки, оттачивает взаимодействия и, безусловно, наблюдает за своими ближайшими соперниками, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 26 марта белорусы сыграют против команды Индии. Накануне индийцы провели матч с командой Бахрейна и уступили со счетом 1:2.

Руслан Юденков, защитник футбольной сборной Беларуси:

Хорошая команда. Она хорошо бежит в контратаку, хорошо убегает. Очень мобильная, местами прессингует. Так что очень непростой соперник, будет сложный матч. Будем стараться выполнять то, что от нас требуют.

Дмитрий Подстрелов, полузащитник футбольной сборной Беларуси:

Максимум своих возможностей, то есть проявить себя. Я думаю, каждый парень здесь, который футболист, он хочет себя проявить и показать на международном уровне. Сейчас вообще таких нет команд проходных, сейчас все учатся и умеют играть в футбол. И ни с одним соперником еще не было легко.