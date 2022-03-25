«Здесь ребята превращаются в настоящих мужчин». Победителем «Золотой шайбы» стала команда «Алмаз»

Новости Беларуси. Завершился финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в младшей возрастной группе дивизиона Б. Викторию праздновала команда «Алмаз» из Дятловского района Гродненской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ребята из «Алмаза» были сильны. За тур до окончания соревнований они оформили досрочную победу. А в заключительном матче разгромили «Двину» из Витебской области со счетом – 10:2. Тем самым подтвердив свои большие амбиции и мастерство.

Антон Котов, нападающий «Алмаза» (Дятловский район):

Команда у нас сильная, было немножко тяжело – первая игра. Впечатления были хорошие, мы верили в то, что мы победим, хотели этого.

Дмитрий Еда, тренер команды «Алмаз» (Дятловский район):

Во-первых, хотел бы в адрес организаторов сказать большое спасибо за этот прекрасно организованный хоккейный праздник, на котором ребята превращаются, несмотря на свой юный возраст, в настоящих мужчин. Мы очень рады участвовать и быть одной из составляющих, частью этого движения. Очень гордимся, радуемся, что в очередной раз достойно представляли свою маленькую родину, Дятловский район, и в целом Гродненскую область.

«Огненные львы» из Гомельской области уступили лишь однажды победителям турнира со счетом – 1:2 и стали серебряными призерами. А бронза досталась «Кадинским львам» из Могилевской области. Напомним, пять коллективов, которые вышли в решающий этап, самые сильные в своей категории. Финалисты прошли через сито серьезного отбора, ведь в столицу стремились попасть 66 команд. Это дружины из городов и местечек Беларуси, в которых нет крытых арен. Это почитатели, которые всей душой любят хоккей и готовы играть в любимую игру даже на открытых площадках.