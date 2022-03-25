«Тактические схемы все изучены уже». Георгий Кондратьев о предстоящем матче с Индией

Футбольная сборная Казахстана в первом стыковом поединке за право сыграть в Лиге наций одолела команду Молдовы со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это была игра потенциальных соперников сборной Беларуси. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в дивизионе «С» с командами Беларуси, Словакии и Азербайджана. Наблюдаем за ходом событий и ждем четвертого соперника в группе.

Тем временем футбольная команда Беларуси в Бахрейне готовится к товарищеским матчам – проводит тренировки, оттачивает взаимодействия и, безусловно, наблюдает за своими ближайшими соперниками. 26 марта белорусы сыграют против команды Индии. Накануне индийцы провели матч с командой Бахрейна и уступили со счетом 1:2. Наш тренерский штаб воочию наблюдал за этим поединком. «Ни с одним соперником еще не было легко». Футболисты сборной Беларуси о современном футболе. Подробнее.

Георгий Кондратьев, главный тренер футбольной сборной Беларуси:

Современный футбол, прессинг, агрессия, хороший контроль мяча, так что я думаю, что уже различий мало между футболом сейчас европейским, азиатским, африканским. Он движется в одном направлении. Интенсивность увеличивается, техническое оснащение футболистов увеличивается, тактические схемы все изучены уже. И в современный футбол все стараются играть.

Белорусская сборная уже провела в Манаме несколько дней, футболисты постепенно адаптируются к непростым климатическим условиям, в частности высоким температурам. Тренируются и изучают ближайшего соперника – команду Индии.