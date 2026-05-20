Новости по тегу #Евгений Летов

Прошедший сезон стал для дружины лучшим за все время выступления в МХЛ. Команда дебютировала в «Золотом» дивизионе Западной конференции и среди сильнейших соперников не затерялась.
Уже 17 мая, в заключительном матче наша молодежка сразится со сверстниками из России. На кону золото Кубка Будущего.
Под руководством главного тренера Евгения Летова 33 игрока. Большая часть из них представляют бобруйский «Динамо-Шинник», а также другие клубы МХЛ.
Все оставшиеся встречи регулярки команда Евгения Летова проведет в родных стенах. На данный момент клуб 7-й в таблице.
Специалист с апреля 2022 года возглавлял гродненский «Неман» и уже в дебютном сезоне привел команду к серебряным медалям Экстралиги, после чего был признан лучшим тренером в чемпионате Беларуси.
Гродненцы продлили беспроигрышную серию до шести матчей.
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