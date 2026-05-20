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Новости по тегу #Евгений Летов

В «Динамо-Шиннике» подвели итоги чемпионата МХЛ
20 мая 2026 20:13

В «Динамо-Шиннике» подвели итоги чемпионата МХЛ

Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире «Кубок Будущего»
16 мая 2026 19:02

Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире «Кубок Будущего»

Молодежная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к «Кубку Будущего»
02 мая 2026 18:48

Молодежная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к «Кубку Будущего»

«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в МХЛ
06 марта 2026 19:22

«Динамо-Шинник» обыграл «Сахалинских акул» в МХЛ

Евгений Летов назначен главным тренером ХК «Динамо-Шинник»
19 июня 2025 19:42

Евгений Летов назначен главным тренером ХК «Динамо-Шинник»

Хоккеисты «Немана» на домашней площадке нанесли поражение «Динамо-Молодечно»
19 ноября 2024 12:25

Хоккеисты «Немана» на домашней площадке нанесли поражение «Динамо-Молодечно»

Хоккей. «Локомотив» уступил «Неману» в матче экстралиги
05 октября 2023 13:41

Хоккей. «Локомотив» уступил «Неману» в матче экстралиги

На закрытии хоккейного сезона в Минске наградили лучших спортсменов. Впечатления победителей и гостей
29 апреля 2023 18:33

На закрытии хоккейного сезона в Минске наградили лучших спортсменов. Впечатления победителей и гостей

Острая борьба с итогом 1:0. «Металлург» – чемпион Беларуси по хоккею
24 апреля 2023 17:37

Острая борьба с итогом 1:0. «Металлург» – чемпион Беларуси по хоккею

Хоккей. «Металлург» разгромил «Неман» в шестом матче финальной серии Кубка Президента
22 апреля 2023 19:58

Хоккей. «Металлург» разгромил «Неман» в шестом матче финальной серии Кубка Президента

«Мы будем играть до конца». Главный тренер «Немана» о победе хоккеистов над «Металлургом» в Кубке Президента
21 апреля 2023 20:10

«Мы будем играть до конца». Главный тренер «Немана» о победе хоккеистов над «Металлургом» в Кубке Президента

Вторым финалистом хоккейного Кубка Президента стал гродненский «Неман»
08 апреля 2023 18:42

Вторым финалистом хоккейного Кубка Президента стал гродненский «Неман»