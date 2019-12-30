«Мы ждали этого момента весь год». Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» отправился на ралли «Дакар – 2020»

Новости Беларуси. Чуть менее недели остаётся до старта ралли-рейда «Дакар-2020» в котором примут участие белорусские гонщики, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши спортсмены отправились на соревнования, которые впервые пройдут в Саудовской Аравии.

Уже 5 января экипажи «МАЗ-СПОРТавто» выйдут на маршрут. Длина первого спецучастка 317 километров, а это значит, времени на раскачку нет – такие расстояния для стартового отрезка очень сложные.

Как готовят машины на «Дакар» и чего нам ждать в 2020-м. Большое интервью с Сергеем Вязовичем

В гонке примут участие два бескапотных и один капотный МАЗы, которые уже находятся в Джедде – городе, с которого начнутся состязания.