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«Мы ждали этого момента весь год». Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» отправился на ралли «Дакар – 2020»

30 декабря 2019 15:25
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Новости Беларуси. Чуть менее недели остаётся до старта ралли-рейда «Дакар-2020» в котором примут участие белорусские гонщики,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши спортсмены отправились на соревнования, которые впервые пройдут в Саудовской Аравии. 

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«Мы ждали этого момента весь год». Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» отправился на ралли «Дакар – 2020»-1

Уже 5 января экипажи «МАЗ-СПОРТавто» выйдут на маршрут. Длина первого спецучастка 317 километров, а это значит, времени на раскачку нет – такие расстояния для стартового отрезка очень сложные.

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В гонке примут участие два бескапотных и один капотный МАЗы, которые уже находятся в Джедде – городе, с которого начнутся состязания. 

«Мы ждали этого момента весь год». Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» отправился на ралли «Дакар – 2020»-4

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Мы ждали этого момента весь год, поэтому в предвкушении этой гонки. На этот раз мы настроены очень серьезно, у нас хорошая готовность: физически, по технике, отличный боевой настрой – мы знаем, что мы точно будем быстры. Что из этого получится? Смотрите с 5 по 17 января, следите за гонкой и болейте за нас.

«Мы ждали этого момента весь год». Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» отправился на ралли «Дакар – 2020»-7



Нашим спортсменам предстоит преодолеть 12 этапов, длина спецучастков составит свыше 5000 километров. Белорусская команда будет представлена тремя экипажами.

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Напомним, лучшее достижение наших спортсменов – 2-е место экипажа Сергея Вязовича по итогам «Дакара-2018». 

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Фотофакт

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