Вязович о «Дакар – 2020»: гонка переехала в Саудовскую Аравию, ее стараются сделать более сложной и интересной

Новости Беларуси. Чуть более недели остаётся до старта ралли-рейда «Дакар-2020» с участием белорусских гонщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в соревнованиях будет представлен капотный МАЗ, который уже прошёл обкатку и стал самым быстрым на гонке в Марокко и ралли-рейде «Шёлковый путь». Также на старт выйдут и два бескапотных МАЗа, на одном из которых установлена автоматическая коробка передач.

Как готовят машины на «Дакар» и чего нам ждать в 2020-м. Большое интервью с Сергеем Вязовичем