Вязович о «Дакар – 2020»: гонка переехала в Саудовскую Аравию, ее стараются сделать более сложной и интересной
Новости Беларуси. Чуть более недели остаётся до старта ралли-рейда «Дакар-2020» с участием белорусских гонщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые в соревнованиях будет представлен капотный МАЗ, который уже прошёл обкатку и стал самым быстрым на гонке в Марокко и ралли-рейде «Шёлковый путь». Также на старт выйдут и два бескапотных МАЗа, на одном из которых установлена автоматическая коробка передач.
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Состязание будет проходить в Саудовской Аравии, начнётся путь в Джедде – втором по величине городе страны. Всего же спортсменам предстоит преодолеть 12 этапов, а это более 5 тысяч километров. Отрезки с дюнами, песчаными и каменистыми участками не дадут гонщикам расслабиться.
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Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Много нововведений в этом году: гонка переехала в Саудовскую Аравию, и ее стараются сделать, особенно в первый год, более сложной, более интересной. Трудно ехать первым либо в группе лидеров в новой стране, в новом рельефе, да еще штурман увидит за 5 минут роудбук. Но все команды находятся в равных условиях. Я говорил это много раз и еще раз повторюсь: если остальным командам сложно, мы в этом плане находимся в выигрыше.
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Состав белорусской команды будет представлен тремя экипажами под управлением Сергея Вязовича, Александра Василевского и Алексея Вишневского.
Соревнования пройдут с 5 по 17 января. Помимо наших гонщиков, в марафоне примут участие более 350 экипажей.
Из них 47 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков.